Eskişehir’de korkunç olay: Cesedini fareler kemirdi

Eskişehir ’de feci bir olay yaşandı. Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’ndeki Konaklar Sokak’ta bulunan müstakil evde tek yaşayan üç çocuk babası 67 yaşındaki Y.Ö.’den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla Y.Ö. yerde yatarken bulundu.

Yapılan incelemelerde adamın yaklaşık bir hafta önce yaşamını yitirdiği anlaşıldı.



Y.Ö.’nün cansız bedeninin bazı kısımlarına fareler tarafından zarar verildiği öğrenildi.



Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.