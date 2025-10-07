Eskişehir'de kovalamaca: Anahtarı üzerinde unutulan arabayı çaldı
Eskişehir'de anahtarı unutulan otomobili çalan kişi, polis kovalamacasıyla yakalandı.
Eskişehir'de bir kişi anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldı.
Olay Tepebaşı ilçesinde yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Aşağısöğütönü Mahallesi'nde park halindeyken anahtarı üzerinde bırakılan 35 AG 3368 plakalı otomobil, U.G. (17) tarafından çalındı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, aracı Dilektaşı Sokak'ta tespit etti. Kovalamaca sırasında ters yöne giren zanlı, polisin ekip aracına çarptı.
Kaza sonrası yakalanan şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Araç sahibinin oğlu Melih Çakıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin kahvehane önünde park halindeyken çalındığını söyledi.
