Eskişehir'de kuryeye bıçaklı saldırı
Eskişehir'de düğünden çıkan bir grup ile kurye arasında çıkan kavgada kan aktı.
Eskişehir'de bir kurye bıçaklandı.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde ilerleyen kurye ile düğünden çıkan kızlı erkekli grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada grup tarafından kurye bıçaklandı.
Kanlar içinde yere yığılan kurye ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kurye, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için ekiplerce çalışma başlatılırken, sokak incelenmek üzere trafiğe kapatıldı.
