Eskişehir'de kuş gribi alarmı! 5 mahalle karantinada

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir tavuk çiftliğinde ölümlerin yaşanması üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarda, çiftliğe önceden kuş gribi vakası görülen Konya'nın Çeltik ilçesinden tavuk getirildiği belirlendi.

Eskişehir 'de 5 mahallenin kuş gribi nedeniyle karantinaya alındığı açıklandı.

Ayrıca telef olan tavuklarda kuş gribine rastlandı.



Ekipler, çiftliğin bulunduğu ve civardaki 5 mahalleyi karantinayı aldı.



Öte yandan söz konusu mahallelerdeki kanatlı hayvanların itlaf edileceği, itlaf karşılığında sahiplerine ödeme yapılacağı öğrenildi.