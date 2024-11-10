Eskişehir'de kuş gribi alarmı! 5 mahalle karantinada

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlanması üzerine ilçedeki 5 mahalle karantinaya alındı.

Eskişehir'de kuş gribi alarmı! 5 mahalle karantinada

'de 5 mahallenin kuş gribi nedeniyle karantinaya alındığı açıklandı. 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir tavuk çiftliğinde ölümlerin yaşanması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda, çiftliğe önceden kuş gribi vakası görülen Konya'nın Çeltik ilçesinden tavuk getirildiği belirlendi. 

Konya'da kuş gribi vakası | Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı: Münferit bir vaka, derhal imha edildi

Konya'da kuş gribi vakası | Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı: Münferit bir vaka, derhal imha edildi

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Ayrıca telef olan tavuklarda kuş gribine rastlandı.

Ekipler, çiftliğin bulunduğu ve civardaki 5 mahalleyi karantinayı aldı.

Öte yandan söz konusu mahallelerdeki kanatlı hayvanların itlaf edileceği, itlaf karşılığında sahiplerine ödeme yapılacağı öğrenildi.

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