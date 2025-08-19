Eskişehir'de makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

Eskişehir’de çalıştığı fabrikada makineye sıkışan ve ağır yaralanan 33 yaşındaki işçi tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

’de bir metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada çalıştığı makinaya sıkışan 33 yaşındaki Kutluay Gümüş isimli , itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Ağır yaralı Gümüş, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisine başlanan genç işçi Kutluay Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

