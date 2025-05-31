Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: Yaralılar var

Eskişehir'in Melikgazi ilçesinde otomobil sporları kapsamında düzenlenecek Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerini taşıyan Serkan Ç. idaresindeki midibüs, Eskişehir-Mihalgazi Karayolu'nda fren arızası nedeniyle kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan midibüs, yaklaşık 10 metre ilerideki ağaçlara çarparak durabildi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve belediye ekibi sevk edildi. Kazada midibüste bulunan 30 kişiden 28'i yaralandı.



Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Midibüste, otomobil sporları kapsamında düzenlenecek Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerinin bulunduğu belirtildi.



Bugün yapılması planlanan antrenman sürüşlerinin kaza nedeniyle iptal edildiği bildirildi.