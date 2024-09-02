Eskişehir'de midibüs yoldan çıktı: 14 polis yaralandı

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada, 14 polis memuru yaralandı.

Eskişehir'de midibüs yoldan çıktı: 14 polis yaralandı

Afyonkarahisar- kara yolunun Karapazar mevkisinde seyreden Ş.P. idaresindeki 26 DF 596 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada, midibüs sürücüsü ile 14 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan polislerin Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda görevli oldukları ve program sonrası il merkezine dönüş için yola çıktıkları öğrenildi.

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