Eskişehir'de mobilya atölyesinde yangın

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir mobilya atölyesi çıkan yangında hasar gördü.

Eskişehir'de mobilya atölyesinde yangın

'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi 51. Küme Evleri Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın atölyede hasara yol açtı.

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