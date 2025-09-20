Eskişehir'de motosiklet denetimi

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışma gerçekleştirildi.

Bu çerçevede, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı. Kask takmayan, yeterli sürücü belgesi bulunmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, yaya geçidi, kaldırım ve yaya yollarını kullanan, trafiğin ters yönünde seyreden, tescil plakaları mevzuata aykırı olan ve abartı egzoz ile çevreyi rahatsız eden sürücülere ekiplerce idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafikte huzur ve güven için kontroller kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.