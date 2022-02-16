Eskişehir'de öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir okulda vekaleten müdür olarak görev yapan öğretmen, bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.02.2022 - 09:56

Eskişehir'de öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

 Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni M.K'nin 10 kız öğrenciye sözlü ve elle tacizde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheli, söz konusu öğrencilerle çocuk izleme merkezi uzmanları eşliğinde görüşülmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesi'ne sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı.

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