Eskişehir'de orman yangı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Aydınlar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine 6 arazöz ve 3 su tankeriyle ekipler sevk edildi. Eskişehir'de konuşlu bulunan yangın söndürme helikopteri 11 sorti yaparak söndürme çalışmalarında yer aldı.



Söndürme çalışmalarına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Mihalıççık Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.



Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'in koordinesindeki ekipler, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.



Yangında yaklaşık 100 dönümlük ekili alanın zarar gördüğü, meşe ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık kısımda oluşan zararın yapılacak çalışmanın ardından belirleneceği ifade edildi.



Soğutma çalışmaları bölgede gece boyu devam edecek.



Öte yandan yangının çıkış nedeni jandarma tarafından araştırılıyor.

