Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı

Eskişehir'de yangınların önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alanlara girişlerin gelecek hafta başından 15 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı

Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve nüfus hareketliliğine bağlı olarak yangınlarda artış yaşanabileceği düşüncesiyle ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz-15 Eylül tarihlerinde yasaklanmasına ilişkin karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Eskişehir merkez ve ilçelerindeki piknik ve mesire alanlarında aynı tarihlerde her akşam saat 20.00'den sonra ertesi sabah saat 09.00'a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmanın yasaklandığı duyuruldu.

İl genelinde girişlerin yasaklandığı alanlara yer verilen açıklamada, "Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç unsuruna göre Kanunu, Çevre Kanunu, ve Türk Ceza Kanunu'na göre adli işlem ve para cezasını mucip hallerde de Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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