Eskişehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.20 sıralarında Eskişehir Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; 26 AHS 490 plakalı motosiklet ve 35 DTE 45 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı.

Yaşanan çarpışma sonucunda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayrıca çok sayıda kurye, yaralı motosiklet sürücüsüne yardımcı olmak amacıyla kaza mahallinde toplandı.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.