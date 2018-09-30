Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.
Bayram Otay (34) idaresindeki otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 8. kilometresinde Gani Serven'in kullandığı kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücü Otay ile otomobilde bulunan Hüseyin Balta (29) ve Tolga T. (17) olay yerinde hayatını kaybetti.
Araç içerisinde sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkarıldı.
Söz konusu 3 kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Eskişehir'de otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Eskişehir'de otomobille kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.