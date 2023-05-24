Eskişehir'de para istediği kişiyi bıçaklayan gaspçı 18 yıl ceza aldı

Para istediği kişiler vermeyi reddedince bir kişiyi bıçağını fırlatarak yaralayan Şahin D, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şahin D. ile taraf avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti, sanık hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan verdiği 24 yıl hapis cezasını, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle indirim uygulayarak 18 yıla düşürdü.



Sanığın tutukluluğun devamına da hükmeden heyet, İbrahim Ö'nün ağır yaralanması dolayısıyla Şahin D. hakkında "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



Ayrıca, sanığın suçu birlikte işlediği iddia edilen iki arkadaşı hakkında ise çocuk yaşta olmaları sebebiyle ayrı soruşturma yürütülmesi kararlaştırıldı.



SIRTINDAN BIÇAKLAMIŞTI

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda 20 Ocak gecesi iki arkadaşı ile yürüyen Şahin D. (19), parkta oturan yabancı uyruklu İbrahim Ö. (32) ve Halil Muhammadi Ö'den (17) para istemiş, bu kişilerin para vermemesi üzerine, yanında taşıdığı bıçağı fırlatarak İbrahim Ö'yü sırtından yaralamıştı.Tutuklanan Şahin D. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, İbrahim Ö. ve Halil Muhammadi Ö'ye yönelik eylemi nedeniyle "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı iki kez cezalandırılması talep edilmişti.