Eskişehir'de park halindeki aracı kundaklayan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki aracı kundakladıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de park halindeki aracı kundaklayan 2 şüpheli tutuklandı

Gündoğdu Mahallesi Çelikbilek Sokak'taki hafif ticari aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 12 suç kaydı bulunan M.B. (39) ile 6 suç kaydı bulunan E.Ç'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

2 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.B. ve E.Ç. tutuklandı.

NE OLMUŞTU? 

2 gün önce Gündoğdu Mahallesi Çelikbilek Sokak'ta Ayşe Topçu'ya ait hafif ticari araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanmış, park halindeki aracın kundaklanma anı güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Görüntülerde, aracın yanına gelen bir otomobilin yolcu kısmındaki camdan uzanan şüphelinin aracı yaktığı, alevlerin yükselmesinin ardından olay yerinden kaçtığı yer almıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 20 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin E.Ç. ve M.B. olduğunu belirlemişti.

Şüpheliler polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanmış, olayda kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç da sahiplerine teslim edilmişti.

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