Eskişehir'de park halindeki TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de park halindeki TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de park halindeki TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Ihlamur Çiçeği Sokak'ta, Melik B. (30) idaresindeki kamyonet, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Melik B, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücü, sağlık ekiplerince  Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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