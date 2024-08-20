Eskişehir'de polisle silahlı çatışma:  Şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de bir inşaat bekçisini silahla yaralayan şüpheli, polisle girdiği çatışmanın ardından yakalandı.

Eskişehir'de polisle silahlı çatışma:  Şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

'in Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak’taki bir inşaatın bekçisini silahla yaralayan şüpheli Baran Y, olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı.

Gölbaşı Sokak istikametine kaçan Baran Y, buradaki bir eve sığındı. Etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için elindeki silahla havaya ateş eden Baran Y, ardından koşarak bahçe kapısından kaçmaya çalıştı.

ekiplerinden kaçmaya çalışırken silahlı çatışmaya giren Baran Y,  yakalandı.

Yaşanan silahlı çatışma ve kovalamaca, mahallede büyük paniğe neden oldu.

Gözaltına alınan Baran Y, bıçakla kendisine zarar verdiği için tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Silahla yaralanan inşaat bekçisi ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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