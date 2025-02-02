Eskişehir'de pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı
Arşiv

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi İlkokul Sokak'ta A.K, henüz bilinmeyen nedenle F.Ö, E.K, M.C.T, M.Y.K. ile M.E'ye pompalı tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öne Çıkan Video

Grand Kartal Otel çalışanının anlattıkları pes dedirtti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...