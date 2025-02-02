Eskişehir'de pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi İlkokul Sokak'ta A.K, henüz bilinmeyen nedenle F.Ö, E.K, M.C.T, M.Y.K. ile M.E'ye pompalı tüfekle ateş etti.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.