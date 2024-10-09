Eskişehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta 7 Ekim'de H.K. tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan Burak Ünlüer (29) tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu Ünlüer'e ateş ettikten sonra kaçan şüpheliyi Sakarya'da yakaladı.



Eskişehir'e getirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş, görüntülerde silah sesini duyan çevredekilerin panikle bölgeden uzaklaşması, Ünlüer'in yere yığılması ve şüphelinin pompalı tüfekle koşarak kaçması yer almıştı.