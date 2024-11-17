Eskişehir’de sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin çok bulutlu olacağı, sabah saatlerinde Bursa ve Bilecik illeri ile Eskişehir'in kuzey kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra ise Kütahya il geneli ile Eskişehir'in güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor.



Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 17 derece ile Mihalgazi ve 16 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.