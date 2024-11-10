Eskişehir’de sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bu sabah saatlerinden itibaren Bursa'nın kuzeybatı kesimlerinin aralıklı, gece saatlerinde ise Eskişehir'in güneybatı, Kütahya'nın güneydoğu ve Bilecik'in ise güney kesimlerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatleri ve sonrasında Bursa'nın kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönünden zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla kısa süreli kuvvetli eseceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 21 derece ile Mihalgazi ve 19 derece ile Sarıcakaya’da olacağı tahmin ediliyor.