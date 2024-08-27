Eskişehir’de sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklendiği belirtildi.

Eskişehir’de sağanak yağış uyarısı

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, bölge genelinin parçalı bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra ve yağış anında zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji, ilgililerin ve vatandaşların yağış anında kuvvetli rüzgâr, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

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