Eskişehir'de samanlık yangını: 2 bin balya saman ve 1 traktör küle döndü

Eskişehir'de bir evin bahçesinde çıkan ve 2 bin balya saman ile 1 traktörün küle döndüğü yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Eskişehir'de samanlık yangını: 2 bin balya saman ve 1 traktör küle döndü

Odunpazarı İlçesi Gülpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir evin bahçesinde bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Hızla büyüyen ve bahçe içerisindeki eve sıçrayan alevlere, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Bölgeye gelen 3 itfaiye ekibinin ve Odunpazarı Belediyesi tarafından yönlendirilen iş makinesinin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 2 bin balya saman ve 1 adet traktör kullanılamaz hale geldi.

Ekipler samanlıkta soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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