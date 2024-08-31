Eskişehir'de samanlıkta başlayıp evle ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde samanlıkta çıkan ve kısa sürede büyüyerek bir evle ahıra sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Eskişehir'de samanlıkta başlayıp evle ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

Gülpınar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan samanlıkta gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Saman balyalarının tutulmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Alevler, bahçedeki bir evle ahıra sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından söndürülen yangında, evin giriş bölümü, ahır, samanlık ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Çocuklarını eski eşinin evinden almaya giden kadına dayak

TÜRKİYE HABERLERİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi hayatını kaybetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi hayatını kaybetti

Ankara Çankaya'daki taşınmazın imar planında değişiklik

Ankara Çankaya'daki taşınmazın imar planında değişiklik

Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Çorum'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Resmi Gazete'de bugün (31 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (31 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...