Eskişehir'de sıcaklıklar artacak

Eskişehir’de sıcaklığın 2 ila 4 derece artması bekleniyor

Eskişehir'de sıcaklıklar artacak

Genel Müdürlüğü’nün aktardığı hava tahmin raporuna göre, Eskişehir genelinde havanın 2 ila 4 derece artarak parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 artması beklenmektedir. Rüzgârın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının ise 32 derece ile Sarıcakaya ve 20 derece ile Mihalıççık ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...