Eskişehir'de sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın ise güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Bölge genelinde hafif yer yer orta kuvvette; iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli zirai don hadisesi tahmin edildiği belirtildi. Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 23 derece ile Sarıcakaya İlçesi'nde hissedilmesinin beklendiği aktarıldı.