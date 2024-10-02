Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Eskişehir'de, kaçak silah ürettikleri ve satışını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda materyal ele geçirildi.

Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak silah üretilen 2 ayrı adreste yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ve silah imalatında kullanılan 139 materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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