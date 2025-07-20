Eskişehir'de silahlı kavga: Eşinin kardeşini vurdu

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada G.O., eşinin erkek kardeşi E.A.'yı yaraladı.

Eskişehir'de silahlı kavga: Eşinin kardeşini vurdu

'in Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki parkta, G.O., alacak nedeniyle aralarında husumet bulunan eşinin erkek kardeşi E.A.'yı tabancayla bacağından yaraladı.

Olayın ardından G.O.'nun motosikletle bölgeden uzaklaştığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan G.O., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilerek bir süre sonra yeniden döndüğü olay yerinde gözaltına alındı.

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