Eskişehir’de şüpheli ölüm: Boynu kırık, bilekleri morarmış halde bulundu

Yapılan kontrolde, yalamını yitirdiği belirlenen Ayten’in yüz ve bileklerinde morluklar ile boynunun kırıldığı tespit edildi.



Ayten’in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan Safinaz Ayten’in ölümüyle ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.