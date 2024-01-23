Eskişehir’de şüpheli ölüm: Boynu kırık, bilekleri morarmış halde bulundu

Eskişehir’de yaşayan Safinaz Ayten, evinde eşi ve oğlu tarafından ölü bulundu. Yüz ve bileklerinde morluklar olduğu ve boynunun kırıldığı belirlenen Ayten’in öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

Eskişehir’de şüpheli ölüm: Boynu kırık, bilekleri morarmış halde bulundu

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’de 72 yaşındaki Safinaz Ayten, evinde ölü bulundu. Polis, şüpheli ölümün cinayet olabileceği üzerinde duruyor.

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Özen Sokak’ta oturan Safinaz Ayten, dün gece eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir’de şüpheli ölüm: Boynu kırık, bilekleri morarmış halde bulundu - 1

Yapılan kontrolde, yalamını yitirdiği belirlenen Ayten’in yüz ve bileklerinde morluklar ile boynunun kırıldığı tespit edildi.

Ayten’in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan Safinaz Ayten’in ölümüyle ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

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