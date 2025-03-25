Eskişehir'de şüpheli ölüm: Oğlunu evde ölü buldu

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Uluçumlar Sokak'ta ailesiyle birlikte oturan Yusuf Uzun, sabah saatlerinde annesi tarafından evde hareketsiz bulundu.



İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Yusuf Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi.



Uzun'un cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yusuf Uzun'un şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.