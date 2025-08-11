Eskişehir'de şüpheli ölüm: Yaşadığı evin önünde ölü bulundu
Eskişehir'de bodrum katında yaşadığı binanın önünde ölü bulunan 56 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde binanın önünde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar eti.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Ölü bulunan şahsın bahse konu binanın bodrum katında tek başına yaşayan 56 yaşındaki Şükrü Akkaya olduğu belirlendi.
Bina sakinleri olayla ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.
Akyaka'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
