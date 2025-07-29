Eskişehir'de tarım arazisinde yangın: Alevler 60 dönümlük alana yayıldı

Eskişehir-Seyitgazi Karayolu Sarısungur Mahallesi Kocakır mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 60 dönümlük alana yayılan yangın, ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.