Eskişehir'de tarım arazisinde yangın: Alevler 60 dönümlük alana yayıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 60 dönümlük alana yayılan yangın bir saatte söndürüldü.

Eskişehir'de tarım arazisinde yangın: Alevler 60 dönümlük alana yayıldı

-Seyitgazi Karayolu Sarısungur Mahallesi Kocakır mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 60 dönümlük alana yayılan yangın, ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...