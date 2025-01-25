Eskişehir'de tek katlı bina yandı

Eskişehir kent merkezinde bulunan tek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Eskişehir'de tek katlı bina yandı

, Eskibağlar Mahallesi Cidde Sokak üzerinde bulunan müstakil binada meydana geldi.

Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangında alevler binayı kısa sürede sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınırken, bina kullanılmaz hale geldi.

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