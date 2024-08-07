Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliği ve Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliler A.E.S. ve H.D. Çifteler ilçesinde yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 13 bin 200 lira, 430 dolar, 750 avro, 8 bilezik, 2 altın zincir, 1 beşli reşat altın, 4 altın yüzük, 2 cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 2 tam altın, 5 çeyrek altın, 12 gram altın, 1 altın kelepçe bilezik, 2 altın kolye, 1 bileklik, 4 küpe ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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