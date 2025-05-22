Eskişehir'de tesisi küle çeviren yangın

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi (EMKO) Gümüşhane Sokak'ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinin atıkların yer aldığı depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.