Eskişehir'de tesisi küle çeviren yangın

Eskişehir'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, büyük hasara neden oldu.

Eskişehir'de tesisi küle çeviren yangın

'in Odunpazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi (EMKO) Gümüşhane Sokak'ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinin atıkların yer aldığı depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eskişehir'de tesisi küle çeviren yangın - 1

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ile Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

İş yerinde büyük çaplı hasara yol açan yangında tesisin bahçesindeki kamyon ve iş makinesi de kullanılamaz hale geldi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...