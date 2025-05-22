Eskişehir'de tesisi küle çeviren yangın
Eskişehir'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, büyük hasara neden oldu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi (EMKO) Gümüşhane Sokak'ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinin atıkların yer aldığı depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.
İş yerinde büyük çaplı hasara yol açan yangında tesisin bahçesindeki kamyon ve iş makinesi de kullanılamaz hale geldi.
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