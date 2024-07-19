Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 350 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 351 bin 734 ’e ulaştı.

Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 350 bini geçti

’ten edinilen bilgiye göre, Haziran ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 10 adet artarak, 351 bin 734 ’e ulaştı.

’deki taşıtların 197 bin 921 adeti otomobil, 53 bin 82 adeti kamyonet, 52 bin 438’i motosiklet, 27 bin 916 adeti traktör, 11 bin 504 adeti kamyon, 4 bin 300 adeti minibüs, 2 bin 679 adeti otobüs, bin 124 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 29 milyon 987 bin 701’e ulaştı.

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