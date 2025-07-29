Eskişehir'de trafodan çıkan yangında tarım arazisi küle döndü

Eskişehir-Seyitgazi yolu kenarında bulunan bir tarım arazisinde elektrik trafosundan kaynaklığı olduğu öğrenilen bir yangın çıktı.

Yangın bölgesine ihbar üzerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekip sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonunda söndürülen yangında, ekipler soğutma çalışması yaptı.

50 DÖNÜM ALAN KÜL OLDU

Yangında, yol kenarındaki bazı ağaçlar yanarken, yaklaşık 50 dönüm alan kül oldu.