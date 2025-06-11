Eskişehir'de tramvay raylarında başıboş at şaşkınlığı
Eskişehir'de bir tramvay durağının yakınında rayların üzerinde dolaşan başıboş at görenleri şaşırttı.
Eskişehir'de 71 Evler Mahallesi'nde bulunan 71 Evler tramvay durağının yanında ilginç bir durum yaşandı.
Tramvayın geçtiği rayların üzerinde başıboş bir at fark edildi.
Atı fark eden motosikletli Bedirhan Canpolat, kask kamerasıyla o anları kaydetti.
Görüntülerde; atın rayların üzerinde tramvay durağının yanında dolaştığı ve duraktaki yolcuların şaşkın bakışları eşliğinde rayların üzerinde ilerlemeye devam ettiği görülüyor.
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