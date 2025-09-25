Eskişehir'de tramvayı durduran kaza
Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle seferler bir süre aksadı.
Eskişehir'de kontrolden çıkan araç, tramvay yoluna girdi.
Kaza, saat 13.48 civarında Mustafa Özel Bulvarı üzerinde bulunan Kartopu Tramvay Durağı'nda meydana geldi.
26 TU 615 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine tramvay yoluna girdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uğraşları sonucunda otomobil tramvay yolundan kaldırırken ulaşımda bir süre gecikme yaşandı.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Eskişehir