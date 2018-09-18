Eskişehir'de tramvayın çarptığı 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi-Batıkent seferini yapan tramvay, İsmet İnönü 2 Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Küçük'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen lise öğrencisi, tramvayın altında kaldı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerini beklerken gencin bilincinin açık olup olmadığını kontrol etti.
Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ile vatandaşlar, genci altında kaldığı tramvaydan çıkararak ambulansa bindirdi. Yaralanan Enes K, ambulans ile Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.
Küçük'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.