Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de tramvayın çarptığı 69 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda Umut S. idaresindeki kent içi ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen Meliha Akçakaya'ya çarptı.

Tramvayın altında kalan Akçakaya, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti - 1

Akçakaya'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

sürücüsü Umut S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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