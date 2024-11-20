Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirildi.

Kentte belirlenen 3 adrese yapılan baskınlarda, 363 gram kokain, 1468 sentetik ecza hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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