Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Kentte belirlenen 3 adrese yapılan baskınlarda, 363 gram kokain, 1468 sentetik ecza hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.