Eskişehir'de vahşet: 4 çocuk annesi bıçakla öldürüldü
Eskişehir'de dört çocuk annesi Shabana Solaıman K., engelli çocuğuyla yaşadığı evde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de dört çocuk annesi yabancı uyruklu Shabana Solaıman K., engelli çocuğuyla yaşadığı evde bıçaklanarak öldürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Daire kapısı mühürlenirken kadının 4 çocuğundan sadece engelli olanı ile yaşadığı öğrenildi.
ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI
Dört çocuk, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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