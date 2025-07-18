Eskişehir'de vahşet: 4 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü
Eskişehir'de dört çocuk annesi Shabana Solaıman K., engelli çocuğuyla yaşadığı evde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de dört çocuk annesi Afgan uyruklu Shabana Solaıman K. (29) engelli çocuğuyla yaşadığı evde bıçaklanarak öldürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Daire kapısı mühürlenirken kadının 4 çocuğundan sadece engelli olanı ile yaşadığı öğrenildi.
ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA
Dört çocuk, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.
TUTUKLANDI
Shabana Solaıman'ı katleden zanlı Abdulkarim Shadebe (37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘"kadına karşı kasten ve tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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