Eskişehir’de yağış etkili oldu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda, Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu.



Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışın etkili olduğu şehir merkezinde vatandaşlar yağmura yakalandı. Birçok vatandaş, yanlarında bulundurduğu şemsiye ile etkili olan yağıştan korunmayı başarırken, bazıları tedbirsiz yakalanarak bere ve şapka ile yağıştan korunmaya çalıştı.