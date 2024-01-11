Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen dönemi sona erdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 6'sı büyükşehir 242 seçim bölgesinde daha belediye başkan adaylarını belirledi.



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için sürpriz bir isim açıklandı. 5 dönem Eskişehir Büyükeşhir Belediye Başkanı seçilen ve bu görevi 25 yıldır sürdüren Yılmaz Büyükerşen yeniden aday gösterilmedi.



86 yaşındaki Büyükerşen yerine Parti Meclisi kararı ile Ayşe Ünlüce aday olarak belirlendi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel kararı, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e büyük hizmetler verdi. Eskişehir'e büyük katkı koydu ve Eskişehir'in bir marka şehri olması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Bugün Parti Meclisimizin almış olduğu kararla bu görevi, bu bayrağı belediye başkan adayımız olarak Sayın Ayşe Ünlüce'ye devrediyor." diyerek duyurdu.

ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Yılmaz Büyükerşen, geçen aralık ayında yerel seçimler için CHP'den adaylık başvurusu yapmıştı.