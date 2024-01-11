Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen dönemi sona erdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 6'sı büyükşehir 242 seçim bölgesinde daha belediye başkan adaylarını belirledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için sürpriz bir isim açıklandı. 5 dönem Eskişehir Büyükeşhir Belediye Başkanı seçilen ve bu görevi 25 yıldır sürdüren Yılmaz Büyükerşen yeniden aday gösterilmedi.
86 yaşındaki Büyükerşen yerine Parti Meclisi kararı ile Ayşe Ünlüce aday olarak belirlendi.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel kararı, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e büyük hizmetler verdi. Eskişehir'e büyük katkı koydu ve Eskişehir'in bir marka şehri olması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Bugün Parti Meclisimizin almış olduğu kararla bu görevi, bu bayrağı belediye başkan adayımız olarak Sayın Ayşe Ünlüce'ye devrediyor." diyerek duyurdu.
ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMIŞTI
Yılmaz Büyükerşen, geçen aralık ayında yerel seçimler için CHP'den adaylık başvurusu yapmıştı.
YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?
Eskişehir'de doğan Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. 1973 yılında profesör olan Büyükerşen, 1976 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. Başkanlık süresinin bitimi olan 1980 yılında yapılan seçimlerle yeniden Akademi Başkanlığına getirildi.
Büyükerşen, 1982 yılında Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesini takiben, Cumhurbaşkanı kararı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne getirildi. Bu görevinin yanı sıra, "Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu" üyeliği ve kurulun 2 dönem başkanlığını yaptı, 1993 yılında Yüksek Kurul yerine RTÜK Kanununun çıkarılması ile görevinden ayrıldı.
PROJELERİYLE ÖRNEK OLDU
18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde DSP listesinden aday gösterilen Büyükerşen, oyların yüzde 44’ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Büyükerşen, 29 Mart 2004 seçimlerinde oyların yüzde 45’ini alarak başkanlık yarışını ikinci kez kazandı.
24 Mart 2009 yerel seçimlerinde üçüncü kez, 30 Mart 2014 seçimlerinde ise dördüncü defa başkanlığa seçilen Büyükerşen, pek çoğu Türkiye’nin diğer kentlerine örnek olarak gösterilen büyük ölçekli projeleri hayata geçirdi.
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