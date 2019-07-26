Alınan bilgiye göre, Arslan Peker idaresindeki 34 YK 1038 plakalı yolcu otobüsü, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir ve Sivrihisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 13 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arslan Peker idaresindeki 34 YK 1038 plakalı yolcu otobüsü, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.