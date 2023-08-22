Eskişehir'de zincirleme kaza: 14 yaralı

Eskişehir'de sürücüsü henüz tespit edilemeyen ambulans, Ali T.'nin kullandığı beton mikseri ve Ziver C. yönetimindeki yolcu otobüsü, Gündoğdu Mahallesi çevre yolunda çarpıştı.



Kazada yaralanan 14 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle kapanan Eskişehir-Ankara kara yolu, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin