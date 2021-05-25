Eskişehir'deki aile katliamı davasında karar çıktı

Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa'nın aldığı ceza belli oldu.



İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa ile aile arasında önemli hiçbir husumet bulunmadığı, cinayetin, eziyet ve canavarca hisle gerçekleştirildiği belirtiliyordu.

4 yaşındaki Ali Doruk ile annesi Emel ve babası İlkay Tokkal'ı bıçaklayarak öldüren sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Davada karar çıktı.



Mehmet Şerif Boğa biri ağırlaştırılmış 3 müebbet hapis cezası aldı.



Tokkal ailesi, şubat ayında evlerinde ölü bulunmuş; cinayetin, cep telefonu dükkanı olan İlkay Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa tarafından işlendiği ortaya çıkmıştı.